Aktienentwicklung

24.11.25 16:10 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zum Vortag unverändert notierte die NXP Semiconductors-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 191,32 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der NXP Semiconductors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 191,32 USD. Im Tageshoch stieg die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 192,58 USD. In der Spitze fiel die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 190,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.314 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 255,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,49 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 29,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,16 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 27.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,50 USD gegenüber 2,82 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,17 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte NXP Semiconductors am 09.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
27.07.2018NXP Semiconductors BuyDeutsche Bank AG
03.05.2018NXP Semiconductors BuyDrexel Hamilton
DatumRatingAnalyst
15.03.2018NXP Semiconductors HoldDeutsche Bank AG
08.05.2017NXP Semiconductors NeutralInstinet
03.11.2016NXP Semiconductors NeutralMizuho
01.11.2016NXP Semiconductors Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
28.10.2016NXP Semiconductors HoldSunTrust
DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

