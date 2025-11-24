NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zum Vortag unverändert notierte die NXP Semiconductors-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 191,32 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der NXP Semiconductors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 191,32 USD. Im Tageshoch stieg die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 192,58 USD. In der Spitze fiel die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 190,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.314 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 255,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,49 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 29,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,16 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 27.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,50 USD gegenüber 2,82 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,17 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte NXP Semiconductors am 09.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,77 USD je Aktie belaufen.

