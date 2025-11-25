DAX23.462 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.835 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 190,68 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 190,68 USD ab. Bei 188,55 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 190,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 57.509 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 255,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,16 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 27.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,17 Mrd. USD im Vergleich zu 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,77 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
27.07.2018NXP Semiconductors BuyDeutsche Bank AG
03.05.2018NXP Semiconductors BuyDrexel Hamilton
DatumRatingAnalyst
15.03.2018NXP Semiconductors HoldDeutsche Bank AG
08.05.2017NXP Semiconductors NeutralInstinet
03.11.2016NXP Semiconductors NeutralMizuho
01.11.2016NXP Semiconductors Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
28.10.2016NXP Semiconductors HoldSunTrust
DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen