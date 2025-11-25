NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 190,68 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 190,68 USD ab. Bei 188,55 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 190,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 57.509 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 255,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,16 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 27.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,17 Mrd. USD im Vergleich zu 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,77 USD im Jahr 2025 aus.

