Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Palantir

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 151,55 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 151,55 USD abwärts. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 151,07 USD. Bei 155,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 3.004.168 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 160,89 USD. Gewinne von 6,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 21,23 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir ließ sich am 05.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 634,34 Mio. USD eingefahren.

Am 04.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,581 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500

Palantir-Aktie freundlich: Palantir mit Chance auf Mega-Auftrag aus Deutschland

Belastungsfaktor für Palantir-Aktie: Pentagon sieht sich nach KI-Alternativen um