Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 190,99 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 190,99 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 190,08 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.022.474 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,65 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2024 Kursverluste bis auf 58,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 03.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 725,52 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,715 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis

Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet

Stanley Druckenmiller: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien