Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Dienstagabend tiefer

11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 190,58 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 190,58 USD. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 187,14 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,20 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 6.639.671 Aktien.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,52 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 8,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.11.2024 (58,54 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 69,28 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palantir veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 725,52 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,715 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

