Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Abend aus Palantir
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palantir. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,9 Prozent auf 171,44 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,9 Prozent auf 171,44 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 171,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 7.711.811 Stück.
Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,52 USD an. Mit einem Zuwachs von 21,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2024 bei 58,54 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 65,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 03.11.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,18 Mrd. USD gegenüber 725,52 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,719 USD je Aktie belaufen.
