So entwickelt sich Palantir

17.11.25 16:08 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 173,65 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 173,65 USD. Das bisherige Tagestief markierte Palantir-Aktie bei 170,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 170,73 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.731.874 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. 19,50 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,85 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 66,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 725,52 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,722 USD fest.

Redaktion finanzen.net

