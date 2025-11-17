Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagabend tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palantir. Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 169,34 USD.

Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,7 Prozent auf 169,34 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,36 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,73 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.509.985 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 207,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 18,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 58,85 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 187,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 03.11.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 725,52 Mio. USD eingefahren.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,722 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen

Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig

Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste