Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 169,26 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 169,26 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,66 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,46 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.146.066 Palantir-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,52 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 65,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.11.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 725,52 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,37 USD fest.

