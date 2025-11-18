Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Palantir

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 168,11 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 168,11 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 167,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 168,46 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.333.905 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,52 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 18,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 58,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent auf 1,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 725,52 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2027 1,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

