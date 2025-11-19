Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 167,68 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 168,18 USD. Bei 167,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.283.383 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 19,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 64,65 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

