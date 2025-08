PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 58,94 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 58,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 58,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.787 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 54,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 17,71 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je PayPal-Aktie belaufen.

