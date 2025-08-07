DAX24.114 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
Kursentwicklung

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Abschlägen

08.08.25 09:25 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 58,63 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,71 EUR 0,13 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 58,63 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 58,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 487 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 55,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 17,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,24 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

mehr Analysen