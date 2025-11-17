DAX23.715 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Aktie im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von PayPal

17.11.25 12:04 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 54,39 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
54,19 EUR 0,19 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 54,39 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 54,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.557 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 67,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.10.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2028 auf 7,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

