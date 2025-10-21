PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagabend fester

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 60,27 EUR.

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 20:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 60,27 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 60,54 EUR. Mit einem Wert von 59,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 56.320 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 50,42 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,71 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet