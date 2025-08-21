DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.752 +2,2%Nas21.475 +1,8%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,67 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
PayPal im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

22.08.25 16:09 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 58,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,12 EUR 0,87 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 58,76 EUR zu. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,83 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.696 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. 55,11 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Abschläge von 17,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
