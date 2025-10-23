PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 60,14 EUR.

Um 20:22 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 60,14 EUR zu. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,34 EUR an. Bei 58,76 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.527 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,66 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 50,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

