pbb Aktie News: pbb am Mittwochmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von pbb. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 3,96 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 3,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die pbb-Aktie bisher bei 3,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,06 EUR. Von der pbb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 288.747 Stück gehandelt.
Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 6,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,84 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die pbb-Aktie derzeit noch 5,20 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für pbb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,022 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,10 EUR für die pbb-Aktie aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte pbb am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.
Laut Analysten dürfte pbb im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,579 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur pbb-Aktie
pbb-Aktie sackt weiter ab: Analysten zeigen sich skeptisch
Deutsche Pfandbriefbank: Das könnte hinter dem Kurseinbruch stecken
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
