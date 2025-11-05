DAX23.824 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
Aktie im Blick

pbb Aktie News: pbb am Mittwochmittag mit Abschlägen

05.11.25 12:04 Uhr
pbb Aktie News: pbb am Mittwochmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von pbb. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 3,96 EUR.

Die pbb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 3,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die pbb-Aktie bisher bei 3,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,06 EUR. Von der pbb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 288.747 Stück gehandelt.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 6,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,84 Prozent könnte die pbb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die pbb-Aktie derzeit noch 5,20 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für pbb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,022 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,10 EUR für die pbb-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte pbb am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Laut Analysten dürfte pbb im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,579 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
07.08.2025pbb BuyWarburg Research
mehr Analysen