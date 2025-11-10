PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 142,29 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 142,29 USD. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 141,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 687.176 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 166,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 17,28 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,94 Mrd. USD ausgewiesen.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen