DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.535 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl63,97 +0,4%Gold4.115 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Aktienentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend im Minus

10.11.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 142,29 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
123,04 EUR -0,40 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 142,29 USD. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 141,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 687.176 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 166,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 17,28 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,94 Mrd. USD ausgewiesen.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen