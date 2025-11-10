PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PepsiCo am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 142,10 USD abwärts.

Die PepsiCo-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 142,10 USD abwärts. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 141,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 163.597 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 17,44 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,94 Mrd. USD im Vergleich zu 23,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,11 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

