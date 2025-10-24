PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.213 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,63 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Aktienentwicklung

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von PepsiCo zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 151,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
130,60 EUR -0,56 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 151,81 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 152,16 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.215 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 174,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 14,62 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 18,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen