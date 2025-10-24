PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von PepsiCo zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 151,81 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 151,81 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 152,16 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.215 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 174,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 14,62 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 18,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

