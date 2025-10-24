DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.244 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.113 -0,3%
Aktie im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Abend seitwärts

24.10.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Abend seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Im NASDAQ-Handel kam die PepsiCo-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 151,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
130,68 EUR -0,48 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 151,57 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die PepsiCo-Aktie bei 152,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 151,28 USD. Mit einem Wert von 152,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 454.851 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 174,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Am 27.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 15,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent gesteigert.

Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: meunierd / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
