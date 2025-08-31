Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 24,90 USD zu.
Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 24,90 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,07 USD zu. Mit einem Wert von 24,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 2.200.632 Pfizer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Gewinne von 22,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.
Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
