DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
So entwickelt sich Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

03.09.25 16:10 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 24,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,33 EUR 0,07 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 24,92 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 24,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,88 USD. Zuletzt wechselten 767.124 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 16,07 Prozent sinken.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,31 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
04.06.2025Pfizer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

