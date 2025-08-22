Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 25,57 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 25,57 USD abwärts. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 25,53 USD ein. Bei 25,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 640.051 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,99 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 22,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit