Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteuert sich am Freitagabend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 1,96 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,4 Prozent auf 1,96 USD. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,97 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.622.334 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 134,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,69 USD am 17.05.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 64,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 10.11.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 177,06 Mio. USD gegenüber 173,73 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,770 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

