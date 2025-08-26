Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power büßt am Mittwochnachmittag ein

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,65 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1,65 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 1,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,66 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.014.248 Plug Power-Aktien.

Bei 3,32 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 138,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,97 Mio. USD im Vergleich zu 143,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,614 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren

Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens