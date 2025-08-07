Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Index-Bewegung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 9.123,87 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,679 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 9.100,77 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9.100,77 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 9.125,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9.099,72 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,610 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8.854,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8.531,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, notierte der FTSE 100 bei 8.144,97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,46 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9.190,73 Punkten. Bei 7.544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Glencore (+ 2,26 Prozent auf 2,87 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,95 Prozent auf 0,88 GBP), GSK (+ 1,59 Prozent auf 14,05 GBP), Vodafone Group (+ 1,34 Prozent auf 0,85 GBP) und Diageo (+ 1,25 Prozent auf 20,51 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Croda International (-2,16 Prozent auf 25,38 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,87 Prozent auf 90,10 GBP), Flutter Entertainment (-1,66 Prozent auf 225,30 GBP), Beazley (-1,46 Prozent auf 9,10 GBP) und Entain (-1,44 Prozent auf 9,82 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1.218.948 Aktien gehandelt. Mit 197,514 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. In puncto Dividendenrendite ist die Taylor Wimpey-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net