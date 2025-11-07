DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Diageo Aktie

Diageo Aktien-Sparplan
21,20 EUR +2,05 EUR +10,70 %
STU
19,57 CHF +1,36 CHF +7,49 %
BRX
Marktkap. 43,65 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

10:31 Uhr
Diageo Buy
Diageo plc
21,20 EUR 2,05 EUR 10,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Mit der Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers ende die Unsicherheit über den Wechsel an der Unternehmensspitze, schrieb Edward Mundy am Montag. Nun übernehme eine hochkarätige Führungskraft mit umfassender Erfahrung sowohl im Markenaufbau als auch in der Transformation die Verantwortung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:31 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 Diageo Overweight Barclays Capital
07.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

Dow Jones Neuer Chef Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Vormittag kräftig
dpa-afx Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 schließt mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter
Business Times Guinness-owner Diageo taps former Tesco chief Dave Lewis for CEO role
Financial Times Diageo names former Tesco boss Dave Lewis as chief
Financial Times Diageo battles investor disquiet on prolonged CEO search
Financial Times Diageo cuts sales and profit forecast on lower US and China demand
RTE.ie Diageo lowers 2026 forecast as US, China demand slows
PR Newswire Sip, Set, Celebrate: The Cocktail Collection Toasts the Season With the New Ketel One Lemon Drop Martini and Whimsical Tablescape Kits
MotleyFool Seneca House Advisors Dumps 35,000 Diageo (DEO) Shares in $3.5 Million Exit
MotleyFool Keystone Financial Planning Loads Up On Diageo (DEO) With 87,000 Shares in Q3 2025
