Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Vormittag kräftig
Die Aktie von Diageo zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 7,2 Prozent auf 18,51 GBP.
Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 7,2 Prozent auf 18,51 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 18,56 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,40 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 654.882 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 26,20 GBP markierte der Titel am 14.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 16,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,09 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 22,39 GBP.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 25.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Diageo-Aktie.
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
