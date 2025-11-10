Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Vormittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Diageo zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 7,2 Prozent auf 18,51 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 7,2 Prozent auf 18,51 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 18,56 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,40 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 654.882 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,20 GBP markierte der Titel am 14.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 16,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 22,39 GBP.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 25.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Diageo-Aktie.

