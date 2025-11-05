DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
19,45 EUR -0,85 EUR -4,19 %
STU
17,96 CHF -0,94 CHF -4,98 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,09 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

11:41 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,45 EUR -0,85 EUR -4,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns habe im ersten Geschäftsquartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings stapele das Unternehmen jetzt tiefer, was den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr betrifft./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

09:26 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Diageo Buy UBS AG
21.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Geringere Kauflust Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Dow Jones Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag höher
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Mittwochmittag
Financial Times Diageo cuts sales and profit forecast on lower US and China demand
RTE.ie Diageo lowers 2026 forecast as US, China demand slows
PR Newswire Sip, Set, Celebrate: The Cocktail Collection Toasts the Season With the New Ketel One Lemon Drop Martini and Whimsical Tablescape Kits
MotleyFool Seneca House Advisors Dumps 35,000 Diageo (DEO) Shares in $3.5 Million Exit
MotleyFool Keystone Financial Planning Loads Up On Diageo (DEO) With 87,000 Shares in Q3 2025
MotleyFool Martin Capital Liquidates its Diageo Position: What That Means for the Alcoholic Beverages Titan
PR Newswire THE CROWN ROYAL RIG RETURNS FOR THE NFL SEASON ENLISTING TAYLOR ROOKS AS THEIR PARTNER IN DELIVERING GENEROSITY TO NFL FANS
PR Newswire The Coffee Cocktail of a Generation: Mr Black Espresso Martini Fest Marks Year Four
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen