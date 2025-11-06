DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,07 -0,8%Gold3.981 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

ROUNDUP: Schnaps- und Guiness-Hersteller Diageo kappt Ausblick - Kurs sackt ab

06.11.25 15:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,05 EUR -1,25 EUR -6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo bekommt die Schwierigkeiten in China und die geringe Kauflust der Verbraucher in den USA deutlich zu spüren. Daher dürfte das ursprünglich von Übergangsschef Nik Jhangiani angestrebte organische Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Juni keines mehr werden. Der Konzern erwartet nun noch einen Erlös auf Vorjahresniveau oder sogar leicht darunter, wie er am Donnerstag mitteilte. Bisher hatte das Management ein Plus aus eigener Kraft - also Wechselkursschwankungen und Übernahmeeffekte ausgeklammert - etwa in Höhe des Vorjahrs von 1,7 Prozent in Aussicht gestellt. Auch beim operativen Gewinn trübten sich die Aussichten ein.

Wer­bung

Die im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Aktie verlor am Nachmittag in London fast sechs Prozent auf 1.692 Pence. In diesem Jahr hat der Kurs damit ein Drittel an Wert eingebüßt. Mauere Aussichten beim Umsatz seien teils erwartet worden, die Abstriche beim operativen Ergebnis dürften aber enttäuschen, schrieb JPMorgan-Analystin Celine Pannuti. Auf das Erfüllen der Gewinnpläne habe das Management im Sommer schließlich besonderes Augenmerk gelegt.

Zwar könne der Konzern für die Entwicklung des operativen Gewinns an gewissen Stellschrauben drehen, hieß es von Diageo. Allerdings dürfte das nur noch dazu führen, dass das Ergebnis organisch um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz wachse. Bisher stand ein Plus im mittleren einstelligen Bereich im Plan. In den Zielen sind Kosten für erhöhte Zölle in den USA von 200 Millionen Dollar bereits enthalten. "Wir sind mit unserer aktuellen Leistung nicht zufrieden", räumte Jhangiani laut Mitteilung ein. Der Manager hatte mit seiner Amtsübernahme im Sommer den Sparkurs verschärft, um gegenzusteuern.

Im ersten Quartal seines neuen Geschäftsjahrs 2025/26 setzte der Anbieter von Marken wie Johnnie Walker Whisky, Smirnoff Wodka und Baileys Irish Cream wegen Unternehmensverkäufen weniger um. Der Erlös sank im Jahresvergleich um 2,2 Prozent auf knapp 4,9 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd Euro). Aus eigener Kraft wäre er stabil geblieben. Analysten hatten mit einem organischen Minus von mehr als einem Prozent gerechnet.

Wer­bung

Deutlich fielen die Rückgänge in den USA und vor allem in China aus. Peking hatte die Richtlinien für Alkohol in diesem Jahr verschärft. Der dort als "Baijiu" oder "Chinese White Spirits" bekannte Schnaps ist bei offiziellen Anlässen und Banketten mittlerweile teils ganz verboten./men/lew/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
14:11Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
13:16Diageo BuyUBS AG
11:41Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:16Diageo BuyUBS AG
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:11Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
11:41Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen