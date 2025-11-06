DAX24.029 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1515 +0,2%Öl63,92 +0,6%Gold4.009 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag leichter

06.11.25 12:04 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 17,09 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 17,09 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,01 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,27 GBP. Zuletzt wechselten 1.871.390 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 53,26 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,00 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 0,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,97 GBP für die Diageo-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

