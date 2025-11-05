Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo wird am Vormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 17,64 GBP.
Um 09:07 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 17,64 GBP. Bei 17,61 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,69 GBP. Bisher wurden heute 119.968 Diageo-Aktien gehandelt.
Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,00 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 3,63 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,97 GBP.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
