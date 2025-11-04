Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 17,94 GBP.

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:07 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,97 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,78 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.866 Stück gehandelt.

Am 14.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,99 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 17,00 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 5,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,97 GBP angegeben.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

