Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag fester
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,79 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 17,79 GBP nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,93 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,48 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 643.214 Stück.
Am 14.12.2024 markierte das Papier bei 26,20 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 32,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 17,00 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,41 Prozent.
Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,97 GBP je Diageo-Aktie aus.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen