Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,79 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 17,79 GBP nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,93 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,48 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 643.214 Stück.

Am 14.12.2024 markierte das Papier bei 26,20 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 32,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 17,00 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,41 Prozent.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,97 GBP je Diageo-Aktie aus.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

