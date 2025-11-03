DAX24.226 +1,1%Est505.700 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.007 +0,1%
Aktienentwicklung

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag fester

03.11.25 12:05 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag fester

Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,79 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 17,79 GBP nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,93 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,48 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 643.214 Stück.

Am 14.12.2024 markierte das Papier bei 26,20 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 32,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 17,00 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,41 Prozent.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,97 GBP je Diageo-Aktie aus.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08:01Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

