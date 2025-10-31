DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.635 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Diageo zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 17,37 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,95 EUR 0,15 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Diageo legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 17,37 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 17,53 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,37 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 853.611 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 50,77 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,00 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 2,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,97 GBP angegeben.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 25.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
