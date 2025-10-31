Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Freitagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 17,50 GBP zu.

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 17,50 GBP. Bei 17,53 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,37 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.677 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 33,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,00 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,88 Prozent.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,97 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.

