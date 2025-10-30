Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Vormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 17,06 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 17,06 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,00 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,12 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 390.740 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,20 GBP markierte der Titel am 14.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,55 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,00 GBP am 30.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,35 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,97 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

