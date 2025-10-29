Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochnachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 17,60 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 17,60 GBP. Die Diageo-Aktie sank bis auf 17,57 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,69 GBP. Zuletzt wechselten 805.573 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 48,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,97 GBP an.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

