Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 17,67 GBP.

Die Diageo-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,67 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 17,63 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,69 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 318.489 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,70 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,97 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.

