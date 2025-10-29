Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 17,67 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Diageo-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,67 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 17,63 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,69 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 318.489 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,70 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,97 GBP.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen