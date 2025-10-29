Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verbilligt sich am Mittwochvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 17,75 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 17,75 GBP. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 17,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 17,69 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.566 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 47,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 2,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,97 GBP an.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
