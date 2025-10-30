Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,33 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 17,33 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,00 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,12 GBP. Zuletzt wurden via London 999.300 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 17,00 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,97 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO