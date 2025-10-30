DAX24.076 -0,2%Est505.672 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1574 -0,3%Öl64,45 -0,7%Gold3.978 +0,9%
Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Fokus auf Aktienkurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

30.10.25 12:04 Uhr

30.10.25 12:04 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,33 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,70 EUR -0,50 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 17,33 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,00 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,12 GBP. Zuletzt wurden via London 999.300 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 17,00 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,97 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

