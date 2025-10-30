Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,33 GBP.
Um 11:49 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 17,33 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,00 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,12 GBP. Zuletzt wurden via London 999.300 Diageo-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 17,00 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,97 GBP.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
