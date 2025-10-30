DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.698 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Notierung im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit Kurseinbußen

30.10.25 16:08 Uhr

30.10.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,35 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,70 EUR -0,50 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 17,35 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,00 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,12 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 1.630.486 Stück.

Bei 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 51,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,00 GBP erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,97 GBP.

Am 25.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

