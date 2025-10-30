Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,35 GBP abwärts.

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 17,35 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,00 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,12 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 1.630.486 Stück.

Bei 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 51,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,00 GBP erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,97 GBP.

Am 25.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

