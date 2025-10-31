Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Freitagmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 17,48 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 17,48 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,53 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,37 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 295.035 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 33,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,00 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,97 GBP.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
