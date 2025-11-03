Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Diageo gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 17,67 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 17,67 GBP zu. Bei 17,93 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,48 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 1.332.213 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2024 markierte das Papier bei 26,20 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,29 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2025 auf bis zu 17,00 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 3,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,97 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO