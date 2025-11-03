Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 17,62 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 17,62 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 17,62 GBP. Bei 17,48 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.462 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 32,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,00 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 3,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,97 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

