Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteidigt Stellung am Nachmittag
Die Aktie von Diageo hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Diageo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 17,75 GBP.
Zum Vortag unverändert notierte die Diageo-Aktie um 15:52 Uhr im London-Handel bei 17,75 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,97 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,73 GBP ab. Bei 17,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.423.198 Diageo-Aktien.
Am 14.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 32,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 17,00 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 4,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,97 GBP an.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
