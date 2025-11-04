DAX23.810 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Kurs der Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

04.11.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 17,77 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,95 EUR -0,45 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,77 GBP an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,97 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,73 GBP ab. Bei 17,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 701.221 Diageo-Aktien.

Am 14.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2025 (17,00 GBP). Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 4,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,97 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

