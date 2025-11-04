Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 17,77 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Diageo-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,77 GBP an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,97 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,73 GBP ab. Bei 17,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 701.221 Diageo-Aktien.
Am 14.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2025 (17,00 GBP). Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 4,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,97 GBP je Diageo-Aktie aus.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
