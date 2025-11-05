Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 17,93 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,93 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 18,06 GBP. Bei 17,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 1.538.191 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 31,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,00 GBP erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,19 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

