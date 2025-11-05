DAX24.071 +0,5%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.487 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Kursentwicklung im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag höher

05.11.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag höher

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 17,93 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,93 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 18,06 GBP. Bei 17,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 1.538.191 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 31,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,00 GBP erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,19 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen