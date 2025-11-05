Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag höher
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 17,93 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,93 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 18,06 GBP. Bei 17,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 1.538.191 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 31,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,00 GBP erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,19 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen